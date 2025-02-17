Pas na 40 jaar zet Kerk misbruikende diaken uit ambt: ‘Onbegrijpelijk dat het zo lang moest duren’
Een diaken die meer dan 40 jaar geleden een jongen uit Poperinge seksueel heeft misbruikt, verliest zijn status van geestelijke en wordt weer leek. Zijn broer, Gert Verstraete, is vandaag op gesprek geweest bij bisschop Lode Aerts. Een pijnlijke zaak want het misbruik dreef zijn broer tot een wanhoopsdaad. Verstraete vindt het erg dat het zo lang geduurd heeft voor de kerk iets heeft ondernomen.
De feiten dateren van meer dan 40 jaar geleden. De broer van Gert Verstraete pleegt zelfmoord na misbruik door een diaken. De rechter vond de man schuldig, maar die kreeg geen straf. En nu pas, 42 jaar na de start van het misbruik, wordt de diaken door de kerk tot de lekenstand herleid.
“Versteld”
Gert Verstraete: “Ik stond er versteld van dat die vraag van de dader zelf moest komen. Ik hoor nu wel van de bisschop dat hij onder druk is gezet om dat te doen. Dat is fenomenaal. Als iemand iets mispeutert, wordt hij voor een rechtbank veroordeeld, en daar heb je zelf niets aan te zeggen of te kiezen.”
Gebroken vrouw
De laïcisering moet dan goedgekeurd worden door het Vaticaan, en mede ondertekend door de dader. Als leek mag hij wel nog bepaalde diensten uitvoeren in de kerk. Zijn leven gaat verder, dat van de familie Verstraete nauwelijks. ”Mijn moeder is een gebroken vrouw, en dat zal zeker voor de rest van haar leven zo zijn. Als ik dan vraag, wat kan je betekenen, dan denk ik wel dat een kaartje of een brief schrijven iets kan betekenen voor haar. Maar als we algemeen kijken naar de groep slachtoffers, dan gaan ze met andere middelen moeten naar boven komen.”
Heel begaan
Financiële compensatie voor de torenhoge medische kosten bijvoorbeeld, maar die komt er niet. Toch komt Verstraete met een goed gevoel terug van het gesprek met de bisschop. “Excuses zijn er niet gekomen. Maar hij voelt zich wel heel verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, dat moet ik wel zeggen. Ik kan daar niks negatiefs over zeggen. Hij is zeer begaan, en zeer kwaad over wat er in het verleden gebeurd is. Wat er gebeurd is, kon en mocht niet gebeuren. Het geeft me wel een warm gevoel dat ik warm onthaald ben. Maar het is wel een dubbel gevoel. Als er pas na 40 jaar een straf wordt uitgesproken, dan vraag ik mij af met wat we bezig zijn. Ik blijf de strijd voeren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle slachtoffers die er maar blijven bijkomen.”
Wie kampt met donkere gedachten, weet dat er altijd een luisterend oor is op de zelfmoordlijn 1830 of online via zelfmoordlijn1830.be
"Als er pas na 40 jaar een straf wordt uitgesproken, dan vraag ik mij af met wat we bezig zijn."