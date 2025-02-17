Gebroken vrouw

De laïcisering moet dan goedgekeurd worden door het Vaticaan, en mede ondertekend door de dader. Als leek mag hij wel nog bepaalde diensten uitvoeren in de kerk. Zijn leven gaat verder, dat van de familie Verstraete nauwelijks. ”Mijn moeder is een gebroken vrouw, en dat zal zeker voor de rest van haar leven zo zijn. Als ik dan vraag, wat kan je betekenen, dan denk ik wel dat een kaartje of een brief schrijven iets kan betekenen voor haar. Maar als we algemeen kijken naar de groep slachtoffers, dan gaan ze met andere middelen moeten naar boven komen.”

Heel begaan

Financiële compensatie voor de torenhoge medische kosten bijvoorbeeld, maar die komt er niet. Toch komt Verstraete met een goed gevoel terug van het gesprek met de bisschop. “Excuses zijn er niet gekomen. Maar hij voelt zich wel heel verantwoordelijk voor wat er gebeurd is, dat moet ik wel zeggen. Ik kan daar niks negatiefs over zeggen. Hij is zeer begaan, en zeer kwaad over wat er in het verleden gebeurd is. Wat er gebeurd is, kon en mocht niet gebeuren. Het geeft me wel een warm gevoel dat ik warm onthaald ben. Maar het is wel een dubbel gevoel. Als er pas na 40 jaar een straf wordt uitgesproken, dan vraag ik mij af met wat we bezig zijn. Ik blijf de strijd voeren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor alle slachtoffers die er maar blijven bijkomen.”

