Pittem

Ze snap­pen het nog altijd niet”: mis­bruik­slacht­of­fer teleur­ge­steld dat aarts­bis­schop geen ont­slag neemt

Slachtoffer misbruik kerk

Aartsbisschop Luc Terlinden is niet van plan om een stap opzij te zetten. Hij reageert zo voor het eerst op de brief die enkele slachtoffers van misbruik in de kerk hebben gestuurd naar de paus. Jan Puype uit Pittem schreef mee aan de brief. Hij reageert teleurgesteld.

"Dat is nog maar eens het zoveelste voorbeeld dat Terlinden en de bisschoppenconferentie samen, het nog altijd niet snappen", zegt Jan Puype, slachtoffer misbruik binnen de kerk. 

"Er wordt nog altijd niet geluisterd naar de slachtoffers, er wordt nog altijd geen rekening gehouden. Je kan nu wel met grote woorden komen van, de strijd is nog niet af, en mijn werk is nog niet af. Maar er wordt niet aangetoond dat hij strijdt voor ons als slachtoffers."

Bij het bezoek aan de paus vorig weekend hadden de slachtoffers al gevraagd dat Terlinden niet langer hun aanspreekpunt zou zijn, nu willen ze hem helemaal weg. 

In de brief verwijten ze de aartsbisschop een gebrek aan empathie en daadkracht. Bovendien zou Terlinden het belang van de kerk voornemen op hulp aan de slachtoffers, en het herstellen van de schade.

2025-11-09 - 701_N_slachtofferpausMETSVO.mp4 - xygRvvZJx_4.jpg
Nieuws

Slachtoffers van misbruik in de Kerk teleurgesteld na ontmoeting met Paus Leo XIV: “Hij bleef vaag over concrete acties”
Redactie
Kerk Misbruik in de kerk

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
2025-11-09 - 703_N_provinciaalhofMETSVO_20251109162207.mp4 - xTdRvvZJx_0.jpg
Nieuws

“Ik ben er altijd langs gelopen, maar nooit echt binnen geweest, tot nu”: Hadia is miljoenste bezoeker van Provinciaal Hof in Brugge

