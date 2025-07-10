"Dat is nog maar eens het zoveelste voorbeeld dat Terlinden en de bisschoppenconferentie samen, het nog altijd niet snappen", zegt Jan Puype, slachtoffer misbruik binnen de kerk.

"Er wordt nog altijd niet geluisterd naar de slachtoffers, er wordt nog altijd geen rekening gehouden. Je kan nu wel met grote woorden komen van, de strijd is nog niet af, en mijn werk is nog niet af. Maar er wordt niet aangetoond dat hij strijdt voor ons als slachtoffers."

Bij het bezoek aan de paus vorig weekend hadden de slachtoffers al gevraagd dat Terlinden niet langer hun aanspreekpunt zou zijn, nu willen ze hem helemaal weg.

In de brief verwijten ze de aartsbisschop een gebrek aan empathie en daadkracht. Bovendien zou Terlinden het belang van de kerk voornemen op hulp aan de slachtoffers, en het herstellen van de schade.