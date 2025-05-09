Zolang het gesprek over pastorale en spirituele thema’s ging, verliep het vlot. Pas toen de slachtoffers het onderwerp van een grotere financiële vergoeding aansneden, hield de paus volgens Puype de boot af. “Hij zei dat hij daar niets aan kan doen. Ik heb hem erop gewezen dat hij toch de baas is van de Belgische bisschoppen en hen kan overhalen om meer te doen. Toen herpakte hij zich en zei dat hij ze zeker zou contacteren en zijn best zou doen, maar een concrete timing gaf hij niet.”

Ook het verzoek van de slachtoffers om het ontslag van aartsbisschop Terlinden als aanspreekpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik bleef onbeantwoord. “Hij zei dat hij het zou bekijken, maar opnieuw bleef hij vaag. Als je als paus iets wil bewijzen, zeg je: binnen de zes maanden komt er actie. Dat gebeurde niet,” besluit Puype.