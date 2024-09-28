De vorige paus, Franciscus, ontmoette vorig jaar in september tijdens zijn bezoek aan ons land al een delegatie in Brussel en nodigde hen toen uit in het Vaticaan. Daarbij zaten ook enkele West-Vlaamse slachtoffers. Het bezoek zou rond Pasen plaatsvinden, maar het overlijden van de paus stak daar een stokje voor.

De huidige paus, Leo XIV, wil de belofte van zijn voorganger nakomen en zal dus op 8 november een delegatie ontvangen. Details over de afvaardiging worden later bekendgemaakt.