17°C
Aanmelden
Nieuws

Enke­le slacht­of­fers van mis­bruik bin­nen Kerk mogen bij paus Leo XIV op bezoek

Paus leo

©Belga

Paus Leo XIV ontvangt op 8 november in Vaticaanstad een delegatie van Belgische slachtoffers van seksueel geweld binnen de Kerk. Dat heeft Tommy Scholtes, woordvoerder van de Bisschoppenconferentie, dinsdag bevestigd.

De vorige paus, Franciscus, ontmoette vorig jaar in september tijdens zijn bezoek aan ons land al een delegatie in Brussel en nodigde hen toen uit in het Vaticaan. Daarbij zaten ook enkele West-Vlaamse slachtoffers. Het bezoek zou rond Pasen plaatsvinden, maar het overlijden van de paus stak daar een stokje voor.

De huidige paus, Leo XIV, wil de belofte van zijn voorganger nakomen en zal dus op 8 november een delegatie ontvangen. Details over de afvaardiging worden later bekendgemaakt.

603 BB LINKS Puype Pausbezoek
Nieuws

Jan Puype keert ontgoocheld terug van gesprek met de Paus
Belga
Redactie
Misbruik in de kerk

Meest gelezen

Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Verstraete bisdom

Pas na 40 jaar zet Kerk misbruikende diaken uit ambt: ‘Onbegrijpelijk dat het zo lang moest duren'
Misbruik in de kerk

Slachtoffers van misbruik in de kerk klagen Belgische Staat aan
Misbruik in de Kerk

Slachtoffers misbruik in de Kerk: "Gerecht heeft gefaald"
Kerk

Geen rechtszaak Operatie Kelk: "Betuigen ons medeleven met slachtoffers" (Belgische bisschoppen)
2014-09-16 00:00:00 - Operatie Kelk afgerond

Geen proces over misbruik in de Kerk en doofpotoperatie: raadkamer verklaart zaak vervallen

Voormalig bisschop van Brugge Jozef De Kesel aangeklaagd door voormalig priester
Aanmelden