De klacht van de slachtoffers is een reactie op de ­beschikking van de raadkamer. Die besliste niemand te vervolgen in Operatie Kelk, het onderzoek naar seksueel misbruik en schuldig verzuim in de kerk.

De raadkamer volgt met die beslissing het federaal parket en de advocaten van de slachtoffers die allebei van mening waren dat op basis van het strafdossier dat voorlag geen proces mogelijk was.

Het federaal parket wilde niemand vervolgen "omdat de feiten verjaard zijn, of omdat ze niet bewezen kunnen worden of omdat ze al eerder door een rechtbank zijn beoordeeld, of omdat de verdachten overleden zijn".