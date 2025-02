Operatie kelk begon nadat bekend raakte dat de voormalige bisschop van Brugge Roger Vangheluwe zijn neef had misbruikt. Het gerecht wou daarna onderzoeken of de aartsbisschoppen Godfried Danneels en André Léonard en toenmalig bisschop Vangheluwe feiten van misbruik in de kerk stil wilden houden.

Er volgde een procedureslag over huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de kantoren en in de privéwoning van toenmalig kardinaal Danneels. Drie verschillend samengestelde kamers van inbeschuldigingstelling (KI) beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, daarna dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch onregelmatig waren.