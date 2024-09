Met z'n 15 zijn ze: overlevers van seksueel misbruik in de kerk die met de Paus spreken tijdens zijn driedaags bezoek. Bij Jan Puype uit Pittem blijft er ook na het gesprek ontgoocheling: "Veel slachtoffers die hun eigen, pijnlijk verhaal brengen. Daar had hij het soms wel moeilijk mee. Maar als er andere zaken werden besproken... Ik heb ook gevraagd: ontsla de volledige Bisschoppenconferentie. Geef ons een direct signaal van zodra je terug bent in Rome. Maar daar is helemaal geen antwoord op gekomen. Het enige wat hij op het einde gedaan heeft, is zoals 's ochtends om vergiffenis vragen. Sorry, woorden zijn al lang niet meer genoeg."