Helemaal bovenaan de lijst van de Belgische gastronomie prijkt Boury uit Roeselare met 19/20. Chef Tim Boury behaalt daarmee vijf koksmutsen, het hoogst mogelijk aantal. Ook Bruut uit Brugge en Rebelle uit Kortrijk draaien mee aan de top met elk 16/20 en drie koksmutsen. Tussen de andere laureaten vinden we nog een aantal West-Vlaamse adresjes terug. Zo vinden we het mooiste terras in restaurant De Kruier in Knokke-Heist terug. De beste wijnkaart wordt dan weer door L’Envie in Zwevegem gepresenteerd. De 'prijs-plezierverhouding' van het Jaar gaat dan weer naar Klei in Ieper.