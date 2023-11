Bruno volgde nooit een officiële koksopleiding. Hij leerde de stiel aan het fornuis en koos altijd al om een eigen koers te varen. Als chef past hij in het rijtje toppers, die zich laten leiden door hun passie. "Mijn inspiratie komt een beetje van mijn mama die vroeger een grote mevrouw was in de wereld van parfum en make-up. Ik ben altijd opgegroeid met parfums. Koken is ook parfum en chemie. In feite doe ik een beetje

hetzelfde als mijn moeder vroeger. Het is toch dezelfde interesse. Het is gewoon op een ander gebied. Meestal vertrek ik vanuit parfum, jeugdsentiment, een kleur, een wijn."