De culinaire lat ligt dit jaar zeer hoog in West-Vlaanderen. Volgens Gault&Millau is chef Jean-Philippe De Pessemier daar een uitstekend voorbeeld van. Jean-Philippe De Pessemier en zijn gelijknamig restaurant in Ingelmunster zijn de 'Ontdekking van het Jaar' voor Vlaanderen. De Pessemier opende zijn zaak pas in december vorig jaar en krijgt van Gault&Millau in de nieuwe editie al een topscore van 14,5.