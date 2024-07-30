13°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Juli­us Per­soo­ne schrijft boek: het ver­haal van cre­a­ti­vi­teit en pas­sie voor chocolade

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De Brugse topchocolatier Julius Persoone heeft een eerste boek uit. 'Raw-Reinventing chocolate' is het verhaal van zijn creativiteit en zijn passie voor het gevulde chocolaatje. Het boek is vooral een inspiratie voor iedereen die met chocolade bezig is.

Julius Persoone is verantwoordelijk voor de recepten en de productie bij The Chocolate Line. Zes jaar geleden nam hij het gerenommeerde bedrijf over van zijn vader Dominique om zijn eigen ding te kunnen doen. En daar gaat hij zeer ver in. Julius Persoone, chocolatier: “Ik denk dat er geen grenzen zijn op wat je kan doen met chocolade. In 2023 heb ik samen met de modeacademie in Antwerpen een pralinebox ontworpen. Gebaseerd op de silhouetten van de grote Antwerpse designers. Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten. Eén van de designs was gebaseerd op aliens. Dat deed mij denken aan een octopus. Daar heb ik een garum van gemaakt. Een garum is een Romeinse visfermentatie.”

Geen gewone pralines

Gewone pralines zijn niet aan Julius besteed. Tijdens zijn opleiding als keukenchef en chocolatier leerde hij het belang van vernieuwen en creativiteit in je métier. Zo bracht hij vorig jaar een gevulde pralines op de markt voor patiënten met slik- en kauwproblemen. “Vroeger werd een slikonderzoek gedaan door een boterham te drenken in contrastvloeistof. Heel onaangenaam van smaak, bitter en metaalachtig. We hebben dat onder een ultrasone machine gestoken, die vibreert heel hard. In combinatie met kleine limoentjes van onze plantage in Mexico. We hebben de smaak kunnen maskeren en concentreren naar de grootte van een praline.”

Eigen cacaoplantage

Julius is van vele markten thuis. Hij staat ook in voor de eigen cacaoplantage in Mexico. Van Gault&Millau kreeg de Bruggeling de titel van Chocolatier van het Jaar. Intussen werken er meer dan honderd mensen voor zijn bedrijf. En nu is er dus een boek. “Het is echt een boek dat dient als inspiratie voor mensen met een open visie over gastronomie, dessert, chocolade. Het is niet de bedoeling dat je recepten namaakt maar bepaalde stukken er uit kan halen. Ik hoop vooral een nieuwe generatie chefs te inspireren.”

“Raw – Reinventing chocolate” is uitgegeven bij Lannoo in Tielt.

Julius persoone
Raw 2
Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Gastronomie Chocolade Julius Persoone

Meest gelezen

Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte
Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gault Millau awards

Deze West-Vlaamse chefs, chocolatier én ijsjeszaak vallen in de prijzen bij Gault&Millau
Florentien1

Zwevezeelse trots leeft voort: Florentientjes in nieuwe handen
Praline AZ Groeninge

Unieke pralines van Julius Persoone verzachten slikproblemen en contrastsmaken in AZ Groeninge
De pessemier

Pas een jaar op eigen benen en nu al topscore in Gault&Millau: Jean-Philippe is Ontdekking van het Jaar
465084191 18467182813056225 2834882949873317650 n

Gault&Millau 2025: de lekkerste adresjes in West-Vlaanderen
Muurschilderij The Chocolate Line

Bedrijf van Dominique en Julius Persoone omgetoverd tot chocoladefabriek Willy Wonka
Aanmelden