Streetartartiest Djoels uit Pittem heeft de muurschildering gemaakt, in opdracht van Persoone. Op het de gevel zien we onder meer een interpretatie van Willy Wonka, het personage uit het bekende boek 'Sjakie en De Chocoladefabriek' van Roald Dahl. Djoels heeft er tien dagen aan gewerkt, twaalf uur per dag. In totaal zitten zo'n 125 verschillende kleurtinten in de tekening.