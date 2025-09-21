Een Florentientje is een krokant amandelkoekje, met een zoete crème en daarover een dun laagje witte chocolade. Van een streekproduct uit Zwevezele maakte bakker Danny een nationaal merk. Het recept voor het perfecte Florentientje was een werk van lange adem. Danny Steenhuyse: “Het grote geheim zit in kleine dingetjes. Het koekje bakken en bewaren. De crème die ik een speciale tint gegeven heb. De verwerking. Het zijn allemaal kleine dingen. Natuurlijk zal ik dat niet uit de doeken doen.”

Nu vliegen er jaarlijks 1,8 miljoen Florentientjes de deur uit. Ook de Nederlanders ontdekten de Zwevezeelse lekkernij. En ook de koninklijke familie is klant. “Prinses Elisabeth gaat wekelijks achter Florentientjes. Mathilde zal er ook wel van eten. En Laurent, dat weet ik niet. Daar heb ik niets meer van gehoord. Maar we weten dat er snoepers wonen in Laken.”

