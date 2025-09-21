Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Goed nieuws voor wie houdt van de Zwevezeelse Florentientjes. Want bakker Danny Steenhuyse, die jaren geleden de lekkernij op de markt bracht, heeft twee jonge ondernemers gevonden die zijn succesverhaal verderzetten. Van het West-Vlaamse streekproduct gaan er jaarlijks 1,8 miljoen stuks de deur uit.
Een Florentientje is een krokant amandelkoekje, met een zoete crème en daarover een dun laagje witte chocolade. Van een streekproduct uit Zwevezele maakte bakker Danny een nationaal merk. Het recept voor het perfecte Florentientje was een werk van lange adem. Danny Steenhuyse: “Het grote geheim zit in kleine dingetjes. Het koekje bakken en bewaren. De crème die ik een speciale tint gegeven heb. De verwerking. Het zijn allemaal kleine dingen. Natuurlijk zal ik dat niet uit de doeken doen.”
Nu vliegen er jaarlijks 1,8 miljoen Florentientjes de deur uit. Ook de Nederlanders ontdekten de Zwevezeelse lekkernij. En ook de koninklijke familie is klant. “Prinses Elisabeth gaat wekelijks achter Florentientjes. Mathilde zal er ook wel van eten. En Laurent, dat weet ik niet. Daar heb ik niets meer van gehoord. Maar we weten dat er snoepers wonen in Laken.”
Na ruim veertig jaar Florentientjes bakken laat Danny zijn levenswerk over. Dit culinaire erfgoed is nu in handen van Tom en Ameliene. Tom Spegelaere: “We zijn begonnen zonder enige kennis van het product. Danny heeft ons het hele proces geleerd. Van het koekje maken en de botercrème tot afgewerkt product. We zijn daar nu al enkele maanden mee bezig.”
En naast het klassieke koekje starten de jonge bakkers ook met Florentientjes met pistache en met aardbeien als nieuwe smaken. Het resultaat van veel proeven. Ameliene De Bel: “We zijn allebei fijnproevers en eten graag. We weten wat goed is. Dat is al een pluspunt.”
Het Zwevezeelse Florentientje is in België bij 800 bakkers te koop.
