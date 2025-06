"We zijn tevreden om te zien dat het bod gunstig werd onthaald - zowel door particuliere als institutionele aandeelhouders", zegt Rik De Nolf in een reactie. "Daarom laten we onze aanvankelijke voorwaarde, om 95 procent van alle uitstaande aandelen te verwerven, vallen." De aangeboden aandelen zullen donderdag worden uitbetaald.

Koinon heropent zijn bod vanaf 23 juni en aandeelhouders hebben tot 15 juli om erop in te tekenen. Opvallend is dat het investeringsvehikel van plan is om onmiddellijk geld te tanken bij Roularta: de mediagroep laat weten dat het op vraag van Koinon een bijzondere algemene vergadering bijeen zal roepen na de afsluiting van het heropende bod om een buitengewoon tussentijds dividend van bruto 3 euro per aandeel uit te keren.