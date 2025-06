Het platform is toegankelijk via een app op zowel iOS- als Androidtoestellen. Abonnees van Roularta-titels zoals Knack, Libelle, KW, Trends, Plus Magazine en Mijn Magazines krijgen gratis toegang via een te activeren familieaccount, dat geldig is voor maximaal vijf lezers. Zonder Roularta-abonnement kost zo'n familieaccount 9,99 euro per maand. Er is ook een soloversie beschikbaar voor 6,99 euro per maand.

Uit een grootschalige bevraging van Roularta bij 2.161 Vlamingen blijkt dat strips meer zijn dan nostalgie of kinderlectuur. Zo geeft 80 procent van de respondenten aan dat strips helpen om mensen aan te zetten tot lezen.