Alle websites van het bedrijf alsook van haar mediamerken, en de Mijn Magazines-app (die alle mediamerken van de groep digitaal bundelt) zijn weer vlot bereikbaar.

Ook Roularta Printing, de grootste offsetdrukkerij van de Benelux, is weer volledig operationeel en bevestigt dat de vertragingen opgelopen door de aanval vandaag al werden ingehaald. Door de cyberaanval zal een deel van de Knack-lezers hun magazine een dag later in de bus krijgen. Er is geen impact op de timing van uitlevering van de andere mediamerken van RMG, noch impact voor externe drukwerkklanten.