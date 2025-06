Door de overbelaste servers kunnen er problemen zijn wanneer iemand de website of app van een mediamerk van Roularta wil consulteren, zoals Knack of Libelle, zegt de groep. De cyberaanval heeft daarnaast ook een impact op de drukkerij van de groep in Roeselare. "Daardoor is het mogelijk dat lezers deze week hun krant (zoals Krant van West-Vlaanderen, red.) of magazine pas later in de bus krijgen", waarschuwt de mediagroep.

"Onze teams doen er alles aan om het issue zo snel mogelijk te verhelpen. We kunnen ook rekenen op de doorgedreven en ervaren steun van IT-provider Proximus", zegt operationeel directeur (COO) Jeroen Mouton.