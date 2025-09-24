19°C
Roeselare

Rou­lar­ta Media Group bouwt zon­ne­park met bij­na 3.000 panelen

Zonnepanelen roularta

Roularta Media Group is op zijn hoofdsite in Roeselare gestart met de bouw van een groot zonnepanelenpark dat uit 2.933 panelen zal bestaan. Met deze investering wil het bedrijf investeren in de toekomst en zijn duurzaamheidsdoelstellingen behalen.

Ongeveer 75% van de energie die de nieuwe panelen opwekken, zal gebruikt worden voor de activiteiten in de drukkerij en voor de kantoren, maar ook voor bijvoorbeeld het laden van het elektrische wagenpark.

De totale investering in het nieuwe zonnepark bedraagt ongeveer een miljoen euro. De voorbereidende grondwerken zijn al achter de rug, de komende maanden worden de frames en daarna de panelen geïnstalleerd, in maart 2026 moet de installatie operationeel zijn.

“CO2-neutraal worden”

Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group: "Wij focussen op vier prioritaire doelen. Deze investering sluit nauw aan bij SDG 12, dat draait rond duurzame productie en consumptie en het samenwerken met partners die deze visie onderschrijven, en bij SDG 13, waarin we streven naar een verantwoord energie- en grondstoffenbeheer om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegen 2040 CO2-neutraal te worden. Voorbeelden van eerdere stappen in die richting zijn onder meer het hergebruiken van warmte uit de drukkerij voor de kantoren, de installatie van energie-efficiënte droogovens en de geleidelijke elektrificatie van ons wagenpark."

Ben Storme

Ben Storme
Roularta

