Ongeveer 75% van de energie die de nieuwe panelen opwekken, zal gebruikt worden voor de activiteiten in de drukkerij en voor de kantoren, maar ook voor bijvoorbeeld het laden van het elektrische wagenpark.

De totale investering in het nieuwe zonnepark bedraagt ongeveer een miljoen euro. De voorbereidende grondwerken zijn al achter de rug, de komende maanden worden de frames en daarna de panelen geïnstalleerd, in maart 2026 moet de installatie operationeel zijn.

