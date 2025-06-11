Met een omzet van 301,5 miljoen euro werd een daling van 5,9 procent in de boeken geschreven. De winst lag met 4,9 miljoen euro meer dan een vijfde lager dan het jaar voordien.

De lagere omzet wordt door het bedrijf met hoofdzetel in Roeselare toegeschreven aan een lagere advertentieomzet en de verkoop van enkele activiteiten. Ook het lezersbestand nam af.

Ook voor dit jaar verwacht het West-Vlaamse mediabedrijf dat de neerwaartse druk op de reclame-inkomsten zich zal doorzetten.