Beide bedrijven noemen de samenwerking "succesvol" en hebben die nu uitgebreid. Roularta mag ook de Britse edities van de verschillende FT-tijdschriften drukken, net als 'FT Weekend Magazine'. Dat is de bijlage die alleen in het Verenigd Koninkrijk verschijnt bij de weekendeditie van de Financial Times. "Wekelijks worden nu honderdduizenden magazines naar het Verenigd Koninkrijk verzonden", zegt de directeur van Roularta Printing, Steven Renders.

Roularta Printing "bedient alle grote mediabedrijven in de Benelux en de omringende landen". Het drukt onder andere ook het maandelijkse lifestyleblad 'T Magazine' dat bij de internationale editie van de Amerikaanse krant 'The New York Times' zit. De capaciteit van de drukkerij in Roeselare bedraagt meer dan een miljoen magazines per dag.