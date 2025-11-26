10°C
Rou­lar­ta drukt ook alle Brit­se tijd­schrif­ten voor Finan­ci­al Times

Roularta 3

De West-Vlaamse mediagroep Roularta en het Britse zakenblad Financial Times (FT) hebben hun samenwerking uitgebreid. In de drukkerij van Roularta in Roeselare worden nu ook de tijdschriften van FT voor de Britse markt gedrukt.

Al sinds 2023 is FT klant bij Roularta Printing. De drukkerij leverde zo al verschillende magazine van FT voor het Europese vasteland, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. Het gaat om 'How To Spend It', 'Art of Fashion', 'Business Education' en 'FT Wealth'.

"Wekelijks worden nu honderdduizenden magazines naar het Verenigd Koninkrijk verzonden."

Steven Renders, directeur van Roularta Printing
Roularta 2

Grote mediabedrijven van Benelux & omringende landen zijn klant

Beide bedrijven noemen de samenwerking "succesvol" en hebben die nu uitgebreid. Roularta mag ook de Britse edities van de verschillende FT-tijdschriften drukken, net als 'FT Weekend Magazine'. Dat is de bijlage die alleen in het Verenigd Koninkrijk verschijnt bij de weekendeditie van de Financial Times. "Wekelijks worden nu honderdduizenden magazines naar het Verenigd Koninkrijk verzonden", zegt de directeur van Roularta Printing, Steven Renders.

Roularta Printing "bedient alle grote mediabedrijven in de Benelux en de omringende landen". Het drukt onder andere ook het maandelijkse lifestyleblad 'T Magazine' dat bij de internationale editie van de Amerikaanse krant 'The New York Times' zit. De capaciteit van de drukkerij in Roeselare bedraagt meer dan een miljoen magazines per dag.

Roularta
Belga
Roularta

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Ongeval frituur 1
Nieuws

Man (51) in kritieke toestand na val in frituur op Grote Markt in Ieper

