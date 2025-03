Roularta Media Group is een multimediagroep met hoofdvestiging in Roeselare. Het bedrijf brengt magazines uit zoals Knack, Flair, Libelle en kranten zoals De Krant van West-Vlaanderen en De Zondag. Maar ook tv-zender Kanaal Z behoort tot de groep. Het is in 1954 opgericht door Willy De Nolf. Zijn zoon Rik was lange tijd CEO en is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur.