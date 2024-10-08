De paardenrennen op straat zijn een traditie in Sint-Eloois-Winkel, dit jaar al voor de 169e keer. Er is opnieuw een Draf Monté, de spectaculaire sulkywedstrijden en de traditionele race tegen een wielrenner. Dit jaar neemt veldrijder Eli Iserbyt het op tegen de paarden. Het zal het eerste publieke optreden zijn voor Iserbyt na zijn operatie.

Iserbyt onderging enkele operaties maar werkt intussen aan een comeback. De start van het veldritseizoen komt nog te vroeg maar op Winkel Koerse treedt Iserbyt zeker aan.

