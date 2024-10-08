23°C
Eli Iser­byt maakt come­back tegen… ren­paard op Win­kel Koerse

Winkel Koerse heeft zijn nieuwe editie voorgesteld, dit jaar op 7 oktober. En we weten ook wie het dit jaar opneemt tegen een paard: Eli Iserbyt.

De paardenrennen op straat zijn een traditie in Sint-Eloois-Winkel, dit jaar al voor de 169e keer. Er is opnieuw een Draf Monté, de spectaculaire sulkywedstrijden en de traditionele race tegen een wielrenner. Dit jaar neemt veldrijder Eli Iserbyt het op tegen de paarden. Het zal het eerste publieke optreden zijn voor Iserbyt na zijn operatie.

Iserbyt onderging enkele operaties maar werkt intussen aan een comeback. De start van het veldritseizoen komt nog te vroeg maar op Winkel Koerse treedt Iserbyt zeker aan.

Sport

'El Tractor' Tim Declercq verslaat een paard op Winkel Koerse

Vorig jaar nam Tim 'El Tractor' het op tegen een renpaard:

Nieuws

Nieuws

Nieuws

