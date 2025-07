Iserbyt klaagde vorig seizoen vaak over pijn in het linkerbeen. Na onderzoek bleek hij last te hebben van verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader en hij ging in februari onder het mes. Maar nadat hij de trainingen hervatte, doken in mei opnieuw soortgelijke symptomen op.

"Nieuwe tests brachten enkele onverwachte complicaties aan het licht en voor ik het wist, lag ik weer in het ziekenhuis voor nog twee grote operaties en een verblijf van acht dagen", schrijft Iserbyt in een bericht op sociale media, met enkele foto's van zichzelf in een ziekenhuisbed.