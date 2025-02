Bakje vol Belgische fans natuurlijk in Liévin. Als West-Vlamingen kijken wij uit naar Wyseure, Iserbyt en zeker Michael Vanthourenhout. Maar de meeste fans verwachten toch gewoon dat MVDP zijn zevende wereldtitel zal mogen bijschrijven.

De start zegt al veel. van der Poel zorgt dat hij meteen mee voorin zit. Van Aert start op de vierde startrij en komt pas als 37e door. Begin er maar aan.

In de eerste ronde is van der Poel er alvast aan begonnen. Even nog kunnen Vanthourenhout, Orts en Sweeck voelen dat het effectief niet voor vandaag zal zijn. En dan is hij vertrokken. Na drie minuten is de rest erbij voor spek en bonen.

Na één ronde is de kloof al twintig seconden op Sweeck die zich wat losrukt van Vanthourenhout, Orts en Nieuwenhuys. Maar een slippertje van Sweeck zorgt ervoor dat de achtervolgers weer samen komen. En op het einde van ronde twee kan ook Van Aert zijn wagonnetje aanhaken bij die groep.



Nieuwenhuys en Nys beseffen dat dit misschien hun enige moment is om nog weg te raken, nu van Aert even op adem moet komen, maar na ronde drie zet ook Van Aert door, op weg naar het zilver dat hem haast voorbestemd leek vandaag. Nieuwenhuys en Nys zijn de twee mannen die bronzen ambities mogen koesteren. Niet Michael Vanthourenhout die almaar verder wegzinkt richting plaats acht. Wyseure rijdt dan rond als tiende, Iserbyt nog iets verder.

van der Poel zet intussen door en haalt zijn hoofddoel van deze winter binnen. Een zevende wereldtitel in het veldrijden, op gelijke hoogte met Eric De Vlaeminck. Petje af voor Wout Van Aert, hij pakthet zilver. Thibau Nys mag als Europees en Belgisch kampioen niet ontbreken op het podium voor Nieuwenhuys.

En dan komt er een rits Belgen. Met Vanthourenhout op plaats zeven en Wyseure op plaats acht. Iserbyt zal dertiende eindigen. Heel verre ereplaatsen voor onze West-Vlamingen.