Vanthourenhout, Wyseure en Kuypers moeten Thibau Nys bijstaan op WK veldrijden
Drie West-Vlaamse renners maken deel uit van de Belgische selectie voor het wereldkampioenschap veldrijden van 30 januari tot 1 februari in het Nederlandse Hulst. Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Gerben Kuypers moeten kopman Thibau Nys bijstaan in de strijd voor de wereldtitel.
Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Gerben Kuypers zijn de West-Vlamingen die België zullen vertegenwoordigen op het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst. Thibau Nys voert de Belgische selectie aan na zijn verlenging van de Belgische titel.
Vanthourenhout eindigde gisteren als derde op het Belgisch kampioenschap, Wyseure werd vijfde. Bij de beloften is kersvers Belgisch kampioen Viktor Vandenberghe uit Vichte geselecteerd.
Anton Ferdinande als negende renner?
Opvallend is ook de aanwezigheid van Anton Ferdinande, die gisteren Belgisch kampioen werd bij de elite zonder contract. De Bruggeling staat op de lijst als negende renner, samen met drie anderen. Deze negende plaats wordt pas ingevuld als een Belg het eindklassement van de Wereldbeker wint. Momenteel leidt Mathieu van der Poel in dat klassement, met Thibau Nys op tien punten, terwijl er nog drie wedstrijden te gaan zijn.