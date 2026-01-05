Michael Vanthourenhout, Joran Wyseure en Gerben Kuypers zijn de West-Vlamingen die België zullen vertegenwoordigen op het WK veldrijden in het Nederlandse Hulst. Thibau Nys voert de Belgische selectie aan na zijn verlenging van de Belgische titel.

Vanthourenhout eindigde gisteren als derde op het Belgisch kampioenschap, Wyseure werd vijfde. Bij de beloften is kersvers Belgisch kampioen Viktor Vandenberghe uit Vichte geselecteerd.