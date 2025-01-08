8°C
Zie­ke Michael Vant­houren­hout past ook voor slot­week­end in Maas­me­che­len en Hoogerheide

Michael Vanthourenhout 2026

Belga

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) verschijnt dit weekend niet aan de start van de laatste twee wereldbekermanches veldrijden van het seizoen in Maasmechelen zaterdag en het Nederlandse Hoogerheide op zondag. Dat heeft zijn team vrijdag gemeld.

De 32-jarige renner uit het team van Jurgen Mettepenningen moest afgelopen zondag al verstek laten gaan voor de wereldbekermanche in het Spaanse Benidorm vanwege koorts. De voorbije week leek het beter te gaan, maar de ziekte stak opnieuw de kop op. Vanthourenhout kan zo zijn vierde plek in de WB-stand niet verdedigen.

De WB-stand wordt aangevoerd door wereldkampioen Mathieu van der Poel. Thibau Nys en Niels Vandeputte zijn tweede en derde.

Michael Vanthourenhout

