Michael Vanthourenhout: "Opluchting dat overeenkomst rond is"

Ook Michael Vanthourenhout zelf was erg tevreden met de contractverlenging. "Vooral de laatste drie jaar heb ik toch wel mooie prestaties neergezet en die weg wil ik nu verderzetten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik ook de komende twee jaar op mijn hoogste niveau kan presteren. Het is een opluchting dat de overeenkomst rond is. Nu kunnen we opnieuw proberen om er iets moois van te maken." Vanthourenhout kroonde zich het voorbije seizoen tot eindwinnaar in de Wereldbeker veldrijden.