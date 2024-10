De internationale wielerunie legde de renner van Pauwels Sauzen – Bingoal aanvankelijk een week schorsing op na een incident in Beringen. Daardoor kon hij in drie wedstrijden niet starten, zoals in Nederland. Eerder moest Iserbyt ook al passen voor Ruddervoorde.

Maar de UCI geeft nu meer duidelijkheid over de precieze einddatum van zijn straf. Die loopt vrijdag al af in plaats van zaterdag waardoor hij in tegenstelling tot de eerdere communicatie van de UCI, zaterdag in Heerderstrand toch aan de start zal verschijnen.