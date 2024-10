Halfweg de Exact Cross in Beringen werd Eli Iserbyt uit wedstrijd genomen. De renner van Pauwels Sauzen – Bingoal kwam samen met een andere renner ten val, waarop de gemoederen even bedaarden. Het leverde Iserbyt na de wedstrijd een boete van 100 Zwitserse Frank op. Eli Iserbyt excuseerde zich na de wedstrijd bij de betrokken renner, maar ondertussen heeft de UCI ook een bijkomende sanctie aangekondigd. Zo zal de renner drie wedstrijden geschorst aan kant blijven, waardoor hij de Exact Cross in Essen, de Telenet Superprestige in Ruddervoorde en de wedstrijd in het Nederlandse Heerderstrand zal missen. Daarnaast volgt er ook nog een extra boete van 2.500 Zwitserse Frank.

Ploegmanager Jurgen Mettepenningen reageert enigszins ontgoocheld op de bijkomende straf. “Eli heeft zich al publiekelijk verontschuldigd, alsook bij Kamp zelf”, luidt het. “Ik had gehoopt dat zijn straf met een diskwalificatie en boete al achter de rug was. Deze bijkomende sanctie zal invloed hebben op het Superprestige klassement. Daarnaast misloopt Eli ook startgelden en is dit ook jammer voor de organisatoren van deze drie wedstrijden. Dit kon de UCI anders opgelost hebben.” In Overijse zal de Belgische kampioen opnieuw aan de start komen.