Door de Wereldbeker te winnen bezorgde Iserbyt België een extra renner op het WK, dat volgend weekend in Tabor plaatsvindt. Dat extra ticket gaat naar Witse Meeussen, die zondag na een vroege val niet in het stuk voorkwam. De wedstrijd in Hoogerheide bleef lang gesloten. Het was wachten tot Van der Poel zijn kanonschot loste en dat gebeurde pas na veertig minuten. Nys en Nieuwenhuis counterden. Met nog drie ronden te rijden sloten ook Iserbyt, Ronhaar en Lars van der Haar aan en even later pikte Joran Wyseure aan.

Toen Van der Poel een tweede bommetje gooide, probeerde Nys nog wel naar het wiel van de regenboogtrui te rijden, maar daar slaagde hij niet in. Van der Poel begon aan de slotronde met een voorsprong van acht seconden op Nys. Iserbyt, Nieuwenhuis en Ronhaar volgden op zeventien seconden en slokten Nys op nadat die ten val was gekomen. Nieuwenhuis werd nog afgescheiden tweede. Ronhaar, Nys en Iserbyt sprintten om de laatste podiumplaats. Een finishfoto maakte duidelijk dat Ronhaar Nys net voorbleef.