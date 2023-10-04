19°C
Ledegem

Eli Iser­byt past voor Win­kel Koer­se, dit is zijn vervanger

Jo planckaert

Eli Iserbyt rijdt volgende week dan toch niet tegen een renpaard op Winkel Koerse in Sint-Eloois-Winkel. Hij is nog niet genoeg hersteld van zijn operaties. Er is wel een vervanger: voormalig renner Jo Planckaert.

Eli Iserbyt onderging de voorbije maanden een aantal operaties en is daar nog niet voldoende van hersteld, zegt de organisatie van Winkel Koerse. Ze moesten daarom snel op zoek naar een vervanger, en vonden die in Jo Planckaert. De oud-renner is intussen al 54, en een telg van het wielergeslacht Planckaert, als zoon van Walter en neef van Eddy.

Jo Planckaert was 14 jaar actief als beroepsrenner, van 1991 tot 2004, en won diverse wedstrijden waaronder Kuurne-Brussel-Kuurne (1999) en het eindklassement van de Franse rittenwedstrijd Ster van Bessèges (1998).

Eli Iserbyt
Eli Iserbyt maakt comeback tegen... renpaard op Winkel Koerse

Planckaert is nu chauffeur in het peloton, maar in Sint-Eloois-Winkel kruipt hij dinsdag dus toch nog eens op de fiets.

De redactie
Winkel Koerse

