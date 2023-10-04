Eli Iserbyt onderging de voorbije maanden een aantal operaties en is daar nog niet voldoende van hersteld, zegt de organisatie van Winkel Koerse. Ze moesten daarom snel op zoek naar een vervanger, en vonden die in Jo Planckaert. De oud-renner is intussen al 54, en een telg van het wielergeslacht Planckaert, als zoon van Walter en neef van Eddy.

Jo Planckaert was 14 jaar actief als beroepsrenner, van 1991 tot 2004, en won diverse wedstrijden waaronder Kuurne-Brussel-Kuurne (1999) en het eindklassement van de Franse rittenwedstrijd Ster van Bessèges (1998).