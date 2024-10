Zowat 400 meter lang is de wedstrijd in Sint-Eloos-Winkel. Maar Winkel Koerse is veel meer dan een paardenrace. Het is vooral een volksfeest voor de inwoners. Daar hoort ook een wedstrijd bij tussen paard én wielrenner. De eer valt dit jaar te beurt aan Tim Declercq. Gisteren nog winnaar in het Herfstcriterium van Oostrozebeke, vandaag aan de start voor een uitzonderlijke wedstrijd.