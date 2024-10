Zo’n 38 verschillende wijken doen een gooi naar de mooist versierde straat van Sint-Eloois-Winkel. De organisatoren van Winkel Koerse haalden hun inspiratie voor de wedstrijd in het Italiaanse Sienna.

“Daar had elke wijk z’n eigen vlag. Hier hebben we 40 wijken gemaakt, en elk hebben ze hun eigen vlag ontworpen. Daarna zijn ze de straten beginnen versieren en dat is dit jaar echt subliem geworden”, zegt Geert Van Gheluwe van Winkel Koerse.