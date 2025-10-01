Met een neuslengte verschil… Is ex-renner Jo Planckaert sneller dan een paard op Winkel Koerse of niet?
Het is traditie op Winkel Koerse, al even traditioneel intussen als de straatharddraverij zelf: een renner of ex-renner neemt de handdoek op tegen een paard. Eerst zou Eli Iserbyt starten in de Gullegemstraat maar hij is onvoldoende hersteld van een operatie en dus mocht ex-renner Jo Planckaert de handschoen opnemen. Vorig jaar was Tim Declercq de snelste, het jaar daarvoor moest ex-renner Johan Museeuw nipt de duimen leggen. Ook editie 2025 eindigde op een fotofinish... In de video ontdek je wie er won (klank aanzetten).
De redactie