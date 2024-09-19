17°C
Nieuws
Ledegem

Spek­ta­kel op Win­kel Koer­se: paar­den racen op straat

204 BB RECHTS Winkel Koerse

Spektakel deze namiddag in Sint-Eloois-Winkel. Daar racen paarden tegen elkaar op straat. Voor de 169ste keer al. De race is uniek in ons land.

De paardenwedstrijden op straat waren begin de jaren '90 omstreden maar de traditie bleef overeind. Zand op de weg bleek de oplossing.

Op het programma staan verschillende races. Zo is er stijlrijden en zijn er wedstrijden met sulky's. Ook boerenpaarden zijn van de partij.

Hoogtepunt is een wedstrijd tussen ex-renner Jo Planckaert en een draver. Veldrijder Eli Yserbyt moest forfait geven door een blessure.


Winkel koerse
Nieuws

Paardenraces op straat, dat is Winkel Koerse
204 BB Winkel Koerse
Redactie
Winkel Koerse

Aanmelden