De paardenwedstrijden op straat waren begin de jaren '90 omstreden maar de traditie bleef overeind. Zand op de weg bleek de oplossing.

Op het programma staan verschillende races. Zo is er stijlrijden en zijn er wedstrijden met sulky's. Ook boerenpaarden zijn van de partij.

Hoogtepunt is een wedstrijd tussen ex-renner Jo Planckaert en een draver. Veldrijder Eli Yserbyt moest forfait geven door een blessure.







