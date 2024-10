Bij Winkel Koerse is het een traditie: rond de klok van zes neemt een profrenner het op tegen een paard. Nico Mattan, Johan Museeuw, Yves Lampaert,... velen probeerden al om de maat te nemen van een viervoeter. Vandaag was Tim Declercq aan de beurt. 'El Tractor' is geen veelwinnaar. Maar op Winkel Koerse nam hij wel vlot de maat van een paard. Al van bij de start nam Declercq de leiding, en die gaf hij niet meer af.