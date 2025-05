De wijnbouw in West-Vlaanderen blijft niet alleen kwantitatief groeien, ook de kwaliteit verbetert volgens wijnexpert Gido Van Imschoot. “Er is enige variatie in kwaliteit, dat geef ik eerlijk toe", zegt Van Imschoot. “Maar bij de gevestigde domeinen met jarenlange ervaring zien we steeds vaker topkwaliteit. Zo hebben we bij blinde proeverijen meerdere keren gezien dat West-Vlaamse en Heuvellandse mousserende wijnen tot de beste behoren.”