Het bronzen lichaam is gebaseerd op Griekse bronzen beelden 'Bronzi di Riace', ook Riace krijgers genoemd. De beelden werden in 1972 in zee gevonden bij Riace in Zuid-Italië. "De beelden spoelen nu als het ware aan in Middelkerke, als een gast van deze gastvrije gemeente", zegt Vanmechelen.

'Seduction' krijgt in de loop van het jaar nog gezelschap van werken van Stefaan De Croock, Stanislas Lahaut en Wim Delvoye.