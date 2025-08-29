Eerste kerstvuurwerk in Knokke-Heist is voltreffer: “Het moet zijn dat de mensen snakken naar een beetje licht en warmte”
Duizenden mensen volgden gisterenavond het spektakel op de Zeedijk tussen Knokke en Duinbergen. Zo houdt de gastgemeente van het Internationaal Vuurwerkfestival haar reputatie hoog. Knokke-Heist wil vooral het wintertoerisme opkrikken.
Het kerstvuurwerk is onderdeel van het Masterplan Winterbeleving. Dat is een plan tot 2031 om de handelskernen te versterken en het aantal winterovernachtingen op te voeren. Naast het vuurwerk zet de gemeente ook in op straatspektakels.
Het is de eerste keer dat we echt naar een wintervuurwerk gaan. Het doet deugd om zoveel mensen te zien.
Geluidsarm is het vuurwerk niet, maar de muziek overstemde de knallen. Het deerde de mensen niet om te komen kijken. De zeedijk stond afgeladen vol. Het uitgebreide winterprogramma in Knokke-Heist loopt nog tot 18 januari.