Politiediensten aan zee zijn dit weekend extra waakzaam voor oversteken met bootjes
De afgelopen maanden is het aantal oversteken van transmigranten in kleine bootjes van aan de Belgische kust sterk gestegen. Volgens gouverneur Carl Decaluwé vertrokken er in april al meer bootjes van onze kust dan van aan de Franse kust.
Met het mooie weer in het vooruitzicht is de politie daarom extra waakzaam dit weekend. Er worden ook extra mankrachten opgetrommeld om zwakkere zones beter in de gaten te houden om oversteken te vermijden.
Eerder al kregen strandredders een infosessie rond de problematiek. Daarbij leerden ze welke instanties ze moesten contacteren wanneer er een bootje op zee wordt gezien, of wanneer er nautisch materiaal wordt gevonden.
Tijdens het overleg werd ook gepleit voor een luchtcamerascherm. Daarmee wil de politie de kust beter in de gaten houden. "De federale politie trekt maandag met het plan naar Brussel om budget te vragen. De lokale politiezones hebben al aangegeven financieel te willen bijspringen", zegt Decaluwé.
Samenwerking
Bovendien is er ook afgesproken om goed samen te werken met alle politiezones aan de kust. "Er is sprake van verhoogde solidariteit. De zones steunen elkaar om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken", zegt Decaluwé.
Er wordt ook gerichter ingegrepen wanneer er bootjes met grote groepen transmigranten op zee onderschept worden. "In plaats van 30 personen te ondervragen, richten we ons op de spilfiguren."
Onvoldoende middelen
Toch ziet de gouverneur de situatie somber in. "Ik zie dit niet rooskleurig in als ik zie wat er nog op ons afkomt. Frankrijk heeft een groot budget gekregen om alles aan te pakken en dat zal de druk bij ons enkel doen stijgen", aldus Decaluwé. "We hebben onvoldoende middelen om dit probleem efficiënt aan te pakken."