De afgelopen maanden is het aantal oversteken van transmigranten in kleine bootjes van aan de Belgische kust sterk gestegen. Volgens gouverneur Carl Decaluwé vertrokken er in april al meer bootjes van onze kust dan van aan de Franse kust.

Met het mooie weer in het vooruitzicht is de politie daarom extra waakzaam dit weekend. Er worden ook extra mankrachten opgetrommeld om zwakkere zones beter in de gaten te houden om oversteken te vermijden.

Eerder al kregen strandredders een infosessie rond de problematiek. Daarbij leerden ze welke instanties ze moesten contacteren wanneer er een bootje op zee wordt gezien, of wanneer er nautisch materiaal wordt gevonden.

Tijdens het overleg werd ook gepleit voor een luchtcamerascherm. Daarmee wil de politie de kust beter in de gaten houden. "De federale politie trekt maandag met het plan naar Brussel om budget te vragen. De lokale politiezones hebben al aangegeven financieel te willen bijspringen", zegt Decaluwé.

