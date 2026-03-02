Vier van vijftien maatregelen uit Masterplan Kustveiligheid met deadline in 2015 nog niet uitgevoerd
Archiefbeeld
Vier van vijftien maatregelen uit Masterplan Kustveiligheid zijn nog niet uitgevoerd. Daarom werkt de Vlaamse regering aan een nieuwe Kustvisie, die de kustbescherming op lange termijn moet bepalen. Dat zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder (N-VA) na een vraag van Vlaams Parlementslid Simon Bekaert (Vooruit).
De minister heeft haar Kustvisie gebaseerd op het milieueffectrapport en het plan zal nog voor de zomer op tafel liggen. Daarnaast zou er ook meer duidelijkheid komen over de financiering van de kustbescherming via het Geïntegreerd Investeringsprogramma.
Voor wie aan onze kust woont, is kustbescherming geen abstract klimaatdebat. Het gaat over de veiligheid van gezinnen, woningen en onze lokale economie.
De vraag van Bekaert kwam er na een rapport van het Rekenhof over het oorspronkelijke Masterplan Kustveiligheid. Daaruit bleek dat vier van de vijftien maatregelen nog niet zijn uitgevoerd, terwijl de deadline stond op 2015. Zo moeten nog verschillende sluizen en stuwen nog versterkt of vernieuwd worden in sommige kusthavens.
"Kustbescherming mag geen dossier zijn dat van studie naar studie blijft doorschuiven,” zegt Bekaert. "“Onze kust is één van de belangrijkste economische en toeristische regio’s van Vlaanderen. De bescherming daarvan moet daarom structureel en voorspelbaar gefinancierd worden. Voor wie aan onze kust woont, is kustbescherming geen abstract klimaatdebat. Het gaat over de veiligheid van gezinnen, woningen en onze lokale economie.”