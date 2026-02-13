Vandaag is vuurwerk overal toegelaten, behalve waar lokale besturen het verbieden. Die versnippering zorgt soms voor verwarring, of zelfs voor omzeiling van de lokale regels. “Bovendien wordt vuurwerk steeds vaker gebruikt als aanvalswapen tegen onze hulpdiensten. Dit moet nu stoppen”, vult N-VA-ondervoorzitter Maaike De Vreese aan.

In 70% van de Vlaamse gemeenten geldt intussen al een verbod voor particulieren, en dat wil N-VA optrekken naar 100%. In 2019 probeerde minister Weyts al een verbod af te dwingen, maar dat strandde in het Grondwettelijk Hof.