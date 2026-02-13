N‑VA dient voorstel voor vuurwerkverbod in: “Dieren lijden onder vuurwerk en mensen raken gewond”
Archiefbeeld ter illustratie
N-VA wil vuurwerk voor particulieren verbieden en het recht op gebruik exclusief aan professionele organisatoren toekennen. Dat maakte Vlaams minister Ben Weyts bekend samen met twee federale parlementsleden: de Brugse Maaike De Vreese en Lieve Truyman.
“Veilige en gecontroleerde vuurwerkshows blijven mogelijk, maar het gevaarlijke particuliere gebruik wordt stopgezet. Dieren lijden onder vuurwerk en mensen raken gewond”, opent Ben Weyts.
Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten volgens de Stichting Brandwonden 129 mensen gewond, vaak met blijvende letsels. Dierenrechtenorganisatie Gaia meldde dan weer meer dan 30 dode dieren en vele gewonden.
Verantwoordelijkheid lokale besturen
Vandaag is vuurwerk overal toegelaten, behalve waar lokale besturen het verbieden. Die versnippering zorgt soms voor verwarring, of zelfs voor omzeiling van de lokale regels. “Bovendien wordt vuurwerk steeds vaker gebruikt als aanvalswapen tegen onze hulpdiensten. Dit moet nu stoppen”, vult N-VA-ondervoorzitter Maaike De Vreese aan.
In 70% van de Vlaamse gemeenten geldt intussen al een verbod voor particulieren, en dat wil N-VA optrekken naar 100%. In 2019 probeerde minister Weyts al een verbod af te dwingen, maar dat strandde in het Grondwettelijk Hof.