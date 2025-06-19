De kusthotels noteerden een bezetting van 45% tijdens de afgelopen kerstvakantie. De nacht van oudejaar op nieuwjaar kende de hoogste bezetting met 80%. Deze bezettingscijfers liggen in lijn met deze van de kerstvakantie in 2024. Voor de start van de kerstvakantie waren er bijna 15.000 hotelkamerovernachtingen geboekt in de kerstvakantie. Dit jaar is er nog een kwart van de kamers na de start van de kerstvakantie geboekt. De bezettingsgraad verschilt tijdens de kerstvakantie van badplaats tot badplaats. De hotels in Oostende noteerden bijvoorbeeld met eindejaar een bezetting tot 90%.



Naast de hotelgasten komen ook heel wat tweedeverblijvers naar de Kust voor een verblijf tijdens de kerstvakantie. Daarnaast trekken de andere logiesvormen zoals vakantiewoningen, campings, gastenkamers, vakantieverblijven en -parken ook heel wat verblijfstoeristen aan. Tijdens de kerstvakantie noteerde Westtoer voor alle logiesvormen, inclusief tweedeverbijvers, 1,7 miljoen overnachtingen. Dat is zo’n 3% meer dan tijdens de kerstvakantie in 2024.



De meerderheid van de verblijfstoeristen zijn Belgen, waarvan 24% afkomstig uit Franstalig België. Meer dan de helft van alle overnachtingen aan de kust zijn van Vlamingen. 17% zijn afkomstig uit het buitenland, voornamelijk uit de buurlanden.

