Tijdens de kerstvakantie trokken opnieuw veel toeristen naar de zee. Vooral de tweede week was populair. In totaal noteerde Westtoer 1,7 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is drie procent meer in vergelijking met de vorige kerstvakantie. Toppers waren oudejaar en het weekend na Kerstmis. De meeste dagtoeristen aan de Kust kwamen langs in het weekend van 27 en 28 december.
De kusthotels noteerden een bezetting van 45% tijdens de afgelopen kerstvakantie. De nacht van oudejaar op nieuwjaar kende de hoogste bezetting met 80%. Deze bezettingscijfers liggen in lijn met deze van de kerstvakantie in 2024. Voor de start van de kerstvakantie waren er bijna 15.000 hotelkamerovernachtingen geboekt in de kerstvakantie. Dit jaar is er nog een kwart van de kamers na de start van de kerstvakantie geboekt. De bezettingsgraad verschilt tijdens de kerstvakantie van badplaats tot badplaats. De hotels in Oostende noteerden bijvoorbeeld met eindejaar een bezetting tot 90%.
Naast de hotelgasten komen ook heel wat tweedeverblijvers naar de Kust voor een verblijf tijdens de kerstvakantie. Daarnaast trekken de andere logiesvormen zoals vakantiewoningen, campings, gastenkamers, vakantieverblijven en -parken ook heel wat verblijfstoeristen aan. Tijdens de kerstvakantie noteerde Westtoer voor alle logiesvormen, inclusief tweedeverbijvers, 1,7 miljoen overnachtingen. Dat is zo’n 3% meer dan tijdens de kerstvakantie in 2024.
De meerderheid van de verblijfstoeristen zijn Belgen, waarvan 24% afkomstig uit Franstalig België. Meer dan de helft van alle overnachtingen aan de kust zijn van Vlamingen. 17% zijn afkomstig uit het buitenland, voornamelijk uit de buurlanden.
Dagtoerisme
Tijdens deze kerstvakantie trokken ongeveer 750 000 dagtoeristen naar de Kust. Dat is 4% meer dan vorig jaar. Topdagen waren zaterdag 27 en zondag 28 december met telkens ongeveer 85.000 dagtoeristen. Het zonnige weer tijdens de kerstvakantie zorgde voor een mooie spreiding van de dagtoeristen over de twee weken.
Wintersfeer
Tijdens de kerstvakantie zette elke kusgemeente in op een winteraanbod. Uitschieters waren ‘Huis van de Kerstman’ in Middelkerke, De vuurwerken in Koksijde, Middelkerke, Oostduinkerke en Sint-Idesbald en de licht- en audiowandeling ‘Lichtgolf’ in Oostende. Respectievelijk trokken ze meer dan 8.000, 10.000 en 25.000 bezoekers aan.