Strand­red­ders en zee­red­dings­dienst op scherp voor trans­mi­gran­ten­pro­ble­ma­tiek aan de kust

Interventie strandredders tijdens reddings en communicatieoefening Seacoast25

Vanaf 1 mei zullen in verschillende kustgemeenten de eerste strandredders tijdens weekends en feestdagen opnieuw postvatten. Naast de klassieke zomerdrukte vormt ook de problematiek rond transmigranten en bootpogingen naar het Verenigd Koninkrijk een extra aandachtspunt.

Dat blijkt uit informatie die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gedeputeerde Kelly Detavernier. Volgens Himpe kregen de hoofdstrandredders recent een infosessie van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust over hoe om te gaan met situaties rond bootmigranten.

“Zo weten ze wat ze bij een mogelijke oversteekpoging moeten doen en is er extra alertheid voor materiaal op het strand dat gelinkt kan worden aan deze problematiek”

Kurt Himpe, N-VA

Ook de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst plant binnenkort overleg met andere veiligheidspartners zoals de kustwacht, defensie en politie.

Nieuwe infoborden aan reddersposten

Naast de veiligheidsproblematiek wordt ook ingezet op sensibilisering van toeristen en strandbezoekers. Zo komen er nieuwe infoborden aan de strandreddersstoelen.

Daarop zal uitleg staan over:

  • de betekenis van de vlaggen
  • waterstanden
  • stromingen
  • waterkwaliteit
  • temperatuur van het zeewater

Overzicht interventies tijdens de laatste vijf jaar

Interventies

Interventies (Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst) en (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen)

Transmigranten Kust

