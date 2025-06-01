13°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Kust­wacht kan bin­nen­kort dro­ne inzetten

Drone foto emsa

Illustratiefoto © EMSA

Het is de bedoeling dat de Kustwacht in de loop van de eerste helft van volgend jaar een drone ter beschikking krijgt. Het toestel moet taken als reddingsoperaties op zee of inspecties van infrastructuur vergemakkelijken.

Het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Belgische luchtverkeersleider skeyes hebben vrijdag in Oostende een intentieverklaring ondertekend om samen te werken rond drones.

Dankzij de samenwerking zal het agentschap in een eerste fase kunnen beschikken over luchtverkeersgegevens van skeyes over zowel bemande als onbemande toestellen.

Daarna gaan skeyes en MDK samen op zoek naar de meest geschikte drone om opdrachten mee uit te voeren.

Onderwaterdrone drone exail oostende
Nieuws

"Dit kan levens redden": Drone-test boven zee succes voor reddingsacties

Tijd winnen

De drone moet de Kustwacht tijd doen winnen. "De drone kan onmiddellijk naar de plaats van een incident gaan, waardoor beter kan worden beoordeeld welke middelen geschikt zijn om uit te rukken", zegt skeyes-woordvoerder ​Kurt Verwilligen.

Dankzij een project van het Europese Maritieme Veiligheidsagentschap (EMSA) kon MDK afgelopen zomer al een drone gebruiken voor reddingsoefeningen. "Dat is goed gegaan. Nu volgt een volgende stap", zegt MDK-woordvoerder ​Dries Derudder.

Belga
Kustredders Kusttoerisme Kust

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

drukte kust knokke heist

Zonnige topdag aan de kust: laatste kans om veilig te zwemmen
Zee kust
Update

Kust verwacht topweekend: hier kan je veilig zwemmen in zee
Strandredders 1 belga

Kustredders blikken tevreden terug: geen dodelijke incidenten deze zomer
Blankenberge2

Politie maakt dankbaar gebruik van veiligheidscamera’s van kustredders
Zeezwemmen Kobe Vandekerckhove

Steeds meer mensen wagen zich aan zeezwemmen
Toerisme kust 2

Kust ziet minder volk dan verwacht tijdens hemelvaartweekend
13°C
Aanmelden