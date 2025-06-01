Illustratiefoto © EMSA
Het is de bedoeling dat de Kustwacht in de loop van de eerste helft van volgend jaar een drone ter beschikking krijgt. Het toestel moet taken als reddingsoperaties op zee of inspecties van infrastructuur vergemakkelijken.
Het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Belgische luchtverkeersleider skeyes hebben vrijdag in Oostende een intentieverklaring ondertekend om samen te werken rond drones.
Dankzij de samenwerking zal het agentschap in een eerste fase kunnen beschikken over luchtverkeersgegevens van skeyes over zowel bemande als onbemande toestellen.
Daarna gaan skeyes en MDK samen op zoek naar de meest geschikte drone om opdrachten mee uit te voeren.
Tijd winnen
De drone moet de Kustwacht tijd doen winnen. "De drone kan onmiddellijk naar de plaats van een incident gaan, waardoor beter kan worden beoordeeld welke middelen geschikt zijn om uit te rukken", zegt skeyes-woordvoerder Kurt Verwilligen.
Dankzij een project van het Europese Maritieme Veiligheidsagentschap (EMSA) kon MDK afgelopen zomer al een drone gebruiken voor reddingsoefeningen. "Dat is goed gegaan. Nu volgt een volgende stap", zegt MDK-woordvoerder Dries Derudder.