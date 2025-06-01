Het Vlaamse Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Belgische luchtverkeersleider skeyes hebben vrijdag in Oostende een intentieverklaring ondertekend om samen te werken rond drones.

Dankzij de samenwerking zal het agentschap in een eerste fase kunnen beschikken over luchtverkeersgegevens van skeyes over zowel bemande als onbemande toestellen.

Daarna gaan skeyes en MDK samen op zoek naar de meest geschikte drone om opdrachten mee uit te voeren.