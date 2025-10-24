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De Kust

Kust­red­ders wor­den voort­aan inge­zet door 112 voor kri­tie­ke situ­a­ties op het strand

Kustredders

Redders aan zee zullen voortaan ingezet worden door de noodcentrale 112. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) vrijdag. De redders kunnen worden ingezet om dringende eerste zorgen toe te dienen bij incidenten op het strand, in de duinen of op de zeedijk.

Het gaat om een nieuwe samenwerking tussen IKWV, de FOD Volksgezondheid en de noodcentrales 112 van de FOD Binnenlandse Zaken. Bij een levensbedreigende situatie op het strand, in de duinen of op de zeedijk zal naast de mug en ziekenwagen of PIT (paramedisch interventieteam) ook de strandreddingsdienst gealarmeerd worden. 

Snel tussenkomen

De redders worden dan ingezet als 'first responder' om dringende eerste zorgen toe te dienen in afwachting van de komst van de medische diensten. Gezien de redders permanent aanwezig zijn op het strand tussen 10.30 en 18.30 uur, kunnen zij snel tussenkomen in de buurt. 

Dit jaar nemen Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist deel aan het project. Bij een positieve evaluatie zullen volgend jaar ook andere kuststeden worden betrokken.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Kustredders Redders

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