“De Britse kustwacht gebruikt al jaren drones. Ook bij ons kan dit systeem levens redden, want een mensenhoofd is in zee veel moeilijker te vinden dan een boot,” zegt Himpe

Volgens gouverneur Carl Decaluwé moeten nog enkele stappen gezet worden, onder meer rond luchtruimbeheer, maar de hoop is om de drones al tegen volgende zomer echt te kunnen inzetten.