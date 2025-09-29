“Dit kan levens redden”: Drone-test boven zee succes voor reddingsacties
Exail
Voor het eerst is deze zomer een drone ingezet bij een reddingsoefening op zee. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) testte samen met het European Maritime Safety Agency hoe een toestel een drenkeling kan opsporen.
De proef in Nieuwpoort en Oostduinkerke verliep succesvol, heeft gouverneur Carl Decaluwé geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).
"Systeem kan levens redden"
“De Britse kustwacht gebruikt al jaren drones. Ook bij ons kan dit systeem levens redden, want een mensenhoofd is in zee veel moeilijker te vinden dan een boot,” zegt Himpe
Volgens gouverneur Carl Decaluwé moeten nog enkele stappen gezet worden, onder meer rond luchtruimbeheer, maar de hoop is om de drones al tegen volgende zomer echt te kunnen inzetten.
De redactie