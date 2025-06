Vanhooren is van opleiding politicoloog en was eerder kabinetschef voor verschillende federale Open VLD-ministers. Toch kiest ze nu resoluut voor het lokale niveau. “De rollercoaster van de afgelopen maanden zorgde ervoor dat het vooral over de politiek zelf ging. Maar ik wil dat het opnieuw over Oudenburg gaat. Die oproep heb ik al eens gedaan, en ik herhaal ze vandaag.”

De bevoegdheden in het schepencollege zijn intussen herschikt. Burgemeester Vanhooren neemt onder meer mobiliteit en ruimtelijke ordening voor haar rekening. Daarmee lijkt de politieke rust stilaan terug te keren in Oudenburg.