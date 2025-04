“De stad staat steeds op de eerste plaats en zeker niet mijn persoon. Dat was zo bij mijn beslissing in 2023 om een stap opzij te zetten, dat was zo bij de unanieme beslissing van de partij om mij in 2024 als lijsttrekker aan te duiden en dat is nu opnieuw het geval. De afgelopen jaren zag iedereen Oudenburg in positieve zin veranderen, dat is ook de reden waarom een absolute meerderheid van de Oudenburgse kiezers tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor ons project kozen. Ik blijf gemeenteraadslid en zal vanuit die rol er mee over waken dat de drastische koerswijziging, die in de vorige legislatuur werd ingezet, wordt verder gezet. Heel wat mooie projecten zitten in uitvoeringsfase.”