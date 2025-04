"Ik ben uiteraard ontgoocheld", zegt Dumarey. "Ik heb het nieuws net zelf vernomen en moet eerst alles evalueren vooraleer ik beslis verdere stappen te zetten." In principe kan Dumarey nog een vernietigingsprocedure instellen bij de Raad van State, maar dat neemt jaren tijd in beslag. Volgens Dumarey is dat een moeilijk gegeven. "Die procedure kan jaren duren en tegen dan is het grootste deel van de bestuursperiode al voorbij. In die periode worden ook de belangrijkste beslissingen genomen."